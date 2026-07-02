Il futuro è Sci-Fi. Se la fantasia si fa scienza

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I numeri precedenti

Giugno 2026

Cuba libre. L’anno dell’America Latina

Maggio 2026

Il nuovo contratto sociale all’epoca dell’IA

Aprile 2026

La danza dei giganti. Aspettando il summit Trump-Xi

Marzo 2026

Il ponte necessario. L’interdipendenza strategica tra Use e Ue

Febbraio 2026

Giochi di Pace (in tempi di Guerra)

Gennaio 2026

L’abito della politica. Gli esercizi di stile dei leader

Dicembre 2025

Guerra alla guerre. L’Intelligence alla sfida delle minacce ibride

Novembre 2025

Il potere a tavola. Fenomenologia della food diplomacy

Ottobre 2025

L’eredità e il dilemma. Margaret Thatcher e Xi Jinping

Agosto 2025

(S)profondo rosso. Se la sinistra va più a sinistra

Luglio 2025

Rebuild Ukraine

Giugno 2025

Leone XIV. Per una nuova dottrina sociale (e geopolitica) della Chiesa

Maggio 2025

Naked power. La forza bruta del potere

Aprile 2025

Il grande gioco africano

Marzo 2025

Nuovo Cinema Intelligence. Il racconto di Calipari (e non solo)

Febbraio 2025

Inversione a U. Così l’Europa può salvare il suo motore

Gennaio 2025

Protezionismo 2.0? Un nuovo Washington consensus

Dicembre 2024

La mossa dell’Intelligence. Una Strategia di sicurezza nazionale per l’Italia

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