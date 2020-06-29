In questo numero
IN PRIMO PIANO
La diplomazia dei cinque cerchi
ECONOMIA
Benvenuti nell'era degli umanoidi
IDEE
Non ci sono più i comunisti di una volta
Le anticipazioni del mese
Sei interessato a un numero in particolare?
I numeri precedenti
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2026
+mostra tutti
Acquista subito
Il mondo di Formiche dove e quando vuoi
Singola uscita
Abbonamento Annuale
Abbonamento Annuale Plus
e-magazine: versione digitale della rivista cartacea
incluso
incluso
incluso
rivista cartacea
non incluso
incluso
incluso
Archivio uscite precedenti
non incluso
non incluso
incluso
costo
€ 4,99
€ 59,99
€ 109,99
Scegli l’abbonamento giusto per te