Giochi di Pace (in tempi di Guerra)

La diplomazia dei cinque cerchi
ECONOMIA
Benvenuti nell'era degli umanoidi
IDEE
Non ci sono più i comunisti di una volta

Le anticipazioni del mese

Lo sguardo di Renzi, la mozzarella di Centinaio, il pranzo di Mattarella. Queste le avete viste?
Politica

Lo sguardo di Renzi, la mozzarella di Centinaio, il pranzo di Mattarella. Queste le avete viste?

di Simona Sotgiu

Il referendum è lo snodo per Meloni (e Schlein). Renzi e Vannacci? Due guastatori. Parla Orsina
Interviste

Il referendum è lo snodo per Meloni (e Schlein). Renzi e Vannacci? Due guastatori. Parla Orsina

di Federico Di Bisceglie

Vance e Meloni, così si rafforza l’Occidente (alle Olimpiadi di Milano-Cortina)
Politica

Vance e Meloni, così si rafforza l’Occidente (alle Olimpiadi di Milano-Cortina)

di Francesco De Palo

Phisikk du role – Il mistero della Giorgia Cherubina
Politica

Phisikk du role – Il mistero della Giorgia Cherubina

di Pino Pisicchio

Milano‑Cortina 2026, il laboratorio della diplomazia sportiva che parla al mondo diviso. Scrive Tripodi
Dalla Rivista

Milano‑Cortina 2026, il laboratorio della diplomazia sportiva che parla al mondo diviso. Scrive Tripodi

di Redazione

Terre rare, Mercosur e cooperazione strategica. Meloni e Kast a Palazzo Chigi
Politica

Terre rare, Mercosur e cooperazione strategica. Meloni e Kast a Palazzo Chigi

di Francesco De Palo

Vannacci lascia, Salvini soffre. Ma il governo (pro Kyiv) no. Parla Massidda
Interviste

Vannacci lascia, Salvini soffre. Ma il governo (pro Kyiv) no. Parla Massidda

di Federico Di Bisceglie

La sinistra tagli ogni rapporto con chi cincischia coi violenti. L’opinione di Sisci
Politica

La sinistra tagli ogni rapporto con chi cincischia coi violenti. L’opinione di Sisci

di Francesco Sisci

Il discorso di Draghi, letto da Frederick Kempe (Atlantic Council)
Esteri

Il discorso di Draghi, letto da Frederick Kempe (Atlantic Council)

di Luigi Romano

Febbraio 2026

Giochi di Pace (in tempi di Guerra)

Gennaio 2026

L’abito della politica. Gli esercizi di stile dei leader

Dicembre 2025

Guerra alla guerre. L’Intelligence alla sfida delle minacce ibride

Novembre 2025

Il potere a tavola. Fenomenologia della food diplomacy

Ottobre 2025

L’eredità e il dilemma. Margaret Thatcher e Xi Jinping

Agosto 2025

(S)profondo rosso. Se la sinistra va più a sinistra

Luglio 2025

Rebuild Ukraine

Giugno 2025

Leone XIV. Per una nuova dottrina sociale (e geopolitica) della Chiesa

Maggio 2025

Naked power. La forza bruta del potere

Aprile 2025

Il grande gioco africano

Marzo 2025

Nuovo Cinema Intelligence. Il racconto di Calipari (e non solo)

Febbraio 2025

Inversione a U. Così l’Europa può salvare il suo motore

Gennaio 2025

Protezionismo 2.0? Un nuovo Washington consensus

Dicembre 2024

La mossa dell’Intelligence. Una Strategia di sicurezza nazionale per l’Italia

Novembre 2024

Intelligenza artificiale vs Green deal. Sostenibilità o supremazia digitale?

Ottobre 2024

Sicurezza sulle nuvole. Rischi e opportunità del cloud power

Agosto 2024

Enigma energia. Il fattore nucleare

Luglio 2024

Il paziente inglese. Perché con Starmer la sinistra torna a vincere

